Diyarbakır’da artan araç sayısı ve yolların yetersiz kalması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşturuyor. Ambulans, itfaiye gibi acil taşıtların geçişlerinde zorluklar yaşanıyor.

Diyarbakır’ın Elazığ Caddesi’nde yaşanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kentin kalbi olarak nitelendirilen cadde üzerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TOKİ konutları, tekstil fabrikaları, Organize Sanayi Bölgesi ve birçok okul bulunuyor. Vatandaşlar, Diyarbakır’ın en büyük ve en işlek hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine hastaların yetiştirilmekte zorluk yaşandığını belirttiler. Okullara ve iş yerlerine de zamanında gitmekte zorlanan vatandaşlar, alt geçitli köprü veya alternatif bir yol yapılmasını istediler.