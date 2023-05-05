Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşıma araçlarında kredi kartı ile temassız ödeme kolaylığı sunmaya başladı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüslerinde temassız banka ve kredi kartı ile biniş için gerekli yatırım ve çalışmalarını tamamladı. Vatandaşlar, temassız özelliği olan banka kartları ile toplu taşıma araçlarından faydalanabilecek.

Toplu taşımada günümüz teknolojisi imkânlarını sonuna kadar kullanma ve erişilebilirlik önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yakında sanal kart uygulamasını hayata geçirecek.

Uygulamayla bu teknolojiyi destekleyen telefonlar sayesinde vatandaşları kart taşımak zorunda kalmadan akıllı telefonları ile seyahat edebilecek.