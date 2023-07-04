Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, sıcak havalarda vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için, Hazirandan bu yana toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, şoförleri klimanın açık olması uyarısını yaptı, toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayıp klima açmayan araçlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Klima denetimleri yaz boyunca süreceği belirtildi.