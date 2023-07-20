Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi tarafından kenttin ilk tıbbi aromatik bitki bahçesi kuruluyor. 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak bahçede 100 bin tıbbi aromatik bitki ekilecek.

Kayapınar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni projelerinden biri olan ve çalışmaların hızla sürdüğü İlk Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkında ilk dikimler gerçekleştirildi.

Son dönemde tarımsal üretim ve faaliyetlerine hız veren belediye, bu alanda yeni bir adım daha atarak kent merkezinde mis gibi kokuların yayılacağı bir alanı daha Kayapınarlıların hizmetine sunacak.

Fırat Mahallesi’ndeki Park 75’ın arkasında uygulanmasına başlanan 50 bin metrekarelik alana sahip Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı hem koleksiyon bahçesi hem de anaç bitki üretim alanından oluşuyor.

Doğal formların hakim olduğu parkta, kekik, biberiye, lavanta, adaçayı, lavantin, limon kekiği, gül, melisa, mahlep, ıhlamur gibi bölgede yetiştirilmeye elverişli olan 100 bin tıbbi aromatik bitki ekilecek. Parkta ayrıca yürüyüş yolları ve oturma alanlarının da yer alacak.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bahçeyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.