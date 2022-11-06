Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından terörün finans kaynağının önüne geçilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, bin 950 kg toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından terörün finans kaynağının önüne geçilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, bin 950 kg toz ve kubar esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan" Operasyonu’nun, Lice ilçesinin kırsalındaki 50 farklı noktada sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, bin 950 kg toz ve kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.