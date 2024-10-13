Diyarbakır’da DEM Parti tarafından düzenlenen izinsiz gösteride 6 kişi, terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alındı.

DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılacağı duyurulan miting için bir grup öğle saatlerinde Sanat Sokağı’nda toplandı. Mitingin izinsiz yapılması nedeniyle polis, grubun alana yürümesine izin vermedi. Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu grubun Sanat Sokağı’nda açıklama yapmasına izin verildi. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, “Tecride karşıyız. Öcalan’a (Abdullah Öcalan) 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız” dedi.

Bölücü terör örgütünün propagandasının yapıldığı gösteride sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı. Gösteride terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.