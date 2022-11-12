İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK’nın finans kaynağının kökünü kurutana kadar operasyonların devam edileceği belirtildi. Bu çerçevede Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonunda, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Yorulmaz Mahallesi kırsalında 167 kilogram toz esrar, 83 kilogram kubar skunk ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından terör örgütü PKK’nın finans kaynağının önüne geçilmesi için düzenlenen operasyon çerçevesinde 167 kilogram toz esrar, 83 kilogram kubar skunk ele geçirildi.

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