Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 65’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 65’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 65’inci gününe girdi. Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet’in 7 yıl önce 13 yaşındayken HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, eylemlerine büyük bir kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Baba Aydın, “Yaklaşık 3 yıldır HDP kapısında çocuklarımızı bir haber çıkar diye umutla bekliyoruz. Bunlara artık sahip çıkmamız lazım, herkes evlatlarını istesin. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz, 7 yıldır haber yok. Allah için bu ateşe bir su dökelim, kardeş kardeşi artık öldürmesin” dedi.