Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki kaplıcalarda kış ayında yoğunluk yüzde 90 oranına ulaştı.

Çermik ilçesinde bulunan kaplıca, kent merkezine yaklaşık 90 kilometre olup, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Siirt, Batman ve Mardin gibi yakın illerden yoğun ilgi görüyor. Kaplıcaya gelen vatandaşlar, sağlık sorunlarının çözümü için de alternatif tercih olarak görüyor.

Gıran Park Termal Otel işletmecisi Şeyhmus Yıldız, ilçenin tanıtımı olmamasından dolayı yoğunluğun az olduğunu, belediyeyle beraber tanıtımları sürdürdüklerini ve yoğunluğu artırmaya çalıştıklarını söyledi. Yaptıkları reklam ve tanıtımlardan dolayı; Van, Gaziantep, Malatya, Siirt gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerden gelen misafirleri ağırladıklarını belirten Yıldız, “Çermik’imizin termal suyunda kışın sıcak su, yazın da soğuk sularımız meşhurdur. Sadece termal değil, Çermik’te gezilecek birçok alan bulunmaktadır. Nevşehir’deki Peri Bacalarını andıran Gelincik Dağı, Şeyhan Dede Şelalesi, Sinek çayımız ve doğa yürüyüşü yapılacak birçok alanımız mevcuttur. Şu anda yüzde 80-90 gibi termal suya talep oluyor. Basın mensuplarına, emeklilere ve birçok sendika ve kuruluşlara otelimizde yüzde 20 indirimimiz vardır” dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Sinan Akbalık, Çermik kaplıcalarının en büyük özelliğinin kükürt oranının yüksek olduğunu ifade etti. İtalya’dan sonra Türkiye’de Çermik kaplıcalarının birinci sırada yerini aldığını değerlendiren Akbalık, “PH’ının yüksek olmasından dolayı özellikle sedef ve egzama hastalarının olmazsa olmazıdır. 21 gün kür mutlaka uygulanmalıdır. 2 kür sabah ve öğleden sonra olmak üzere 21 gün sonunda sağlıklarına kavuşacaklarının altını çiziyorum. Eklem, romatizmalı hastalar, idrar ve böbrekten sıkıntı çeken hastalar, özellikle hafif felçli hastaların bile mutlaka kaplıcalara uğramaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.