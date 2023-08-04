Diyarbakır’da temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen 45 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 69 şüphelinin 15’i tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde 1-31 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen 45 operasyonda, 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet av tüfeği, 12 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet uzun namlulu fişek, 11 adet şarjör, 221 adet tabanca fişeği, 2 adet kesici delici alet, 3 bin 120 litre akaryakıt, 3 adet fiber akaryakıt tankı, 27 bin 797 paket sigara, 514 adet elektronik sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 500 dal makaron, 290 dal puro, 29 adet kaçak cep telefonu, 416 adet cep telefonu aksesuarı, 16 adet akıllı saat, bin 16 adet cinsel içerikli ilaç, 24 adet lyrica kırmızı reçete ilaç, 1 adet sigara sarma makinesi, 35 adet ayakkabı, 156 adet kıyafet, 1 adet sikke ve 4 adet obje ele geçirildi, 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 54’ü serbest bırakıldı.