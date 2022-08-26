Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Tekstil Teknolojisi Alanı ve Moda Tasarım Teknolojisi alanında okuyan öğrencilerin GÜNTİAD’a üye fabrikalarda istihdamına yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, protokolde, önümüzdeki yıllarda gençlerin tekstil mesleğine ilişkin ilgisini çekmesi amaçlı altyapı oluşturduklarını ifade etti. Dalkıran, “Güneydoğu Tekstil Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzalayacağımız protokol, Diyarbakır’da tekstil sanayisinin gelmiş olduğu noktanın belki en somut örneğini teşkil ediyor. Biz bugünden önümüzdeki 5,10 ve 20 yıl için bir altyapı oluşturmak adına gençlerimize ve çocuklarımıza bu mesleği sevdirmek, özendirmek adına bu protokolü düzenliyoruz” dedi.

Düzenlenen protokolün kentteki sanayi açısından önemli olduğuna değinen Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “Malumunuz ilimiz tekstil başkenti olma yolunda ilerliyor. Ciddi manada iyi mesafe kat etmiş bir durumda. Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği’miz de buna ciddi katkı sunuyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle bu mesleki eğitimde ciddi bir çalışmamız var. Hem mesleki eğitim seferberliği hem de meslek liselerimizde bu alanda ciddi çalışmalar var” şeklinde konuştu.