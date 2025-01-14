Diyarbakır Yenişehir 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Dönem Sonu Faaliyetleri kapsamında "tecrübe paylaşımı söyleşileri" başlığı altında yazar Şeyhmus Diken’i okullarında öğrencilerle buluşturdu.

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Kütüphanesinin açılışı, okul öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ardından okulun konferans salonunda "dünden bugüne Diyarbakır" konulu söyleşi düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği söyleşide Şeyhmus Diken, Diyarbakır’ın tarihine ve kültürüne dair birikimlerini paylaştı.

Etkinlik sonunda okul müdürü Ahmet Hamdi Ateş, yazara okul adına teşekkür ederek plaket takdim etti.