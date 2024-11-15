Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kentte yaşanabilecek tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve kuraklığa karşı alınacak tedbirleri değerlendirildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali

Yardımcısı Ömer Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Abdülkerim Kaya ve ziraat odaları başkanları katıldı.

“Diyarbakır tarımın beşiği”

Toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’ın tarih boyunca tarımın önemli bir merkezi olduğunu vurguladı. Şehrin verimli toprakları, su kaynakları ve çeşitli iklimi sayesinde tarımın her zaman önemli bir yer tuttuğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Bu bilinçle, şehrimizdeki yatırımları çoğaltmak, iş olanaklarını genişletmek ve üretimi yükseltmek amacıyla kurumlarımızla tam bir koordine içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Vali Zorluoğlu, kentin 2060-2070 yılına kadar içme su ihtiyacını karşılayacak olan proje ile ilgili çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Ayrıca şehrin tarımı için Silvan Barajı projesinin hayati önem arz ettiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, "İlimizin tarım alanında üretiminin 2-3 kat artmasına vesile olacak bir yatırım. İnşallah tamamlandığında Diyarbakır’ımız tarımsal üretim anlamında Türkiye’nin en önemli birkaç şehrinden biri haline gelecektir" şeklinde konuştu.

Toplantı, kurum müdürleri tarafından yapılan sunumlar ve katılımcıların görüş alışverişi akabinde sona erdi.