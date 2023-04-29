Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen sektörün lider ihracatçı firmaları ile dünya markalarını üreticiyle buluşturan 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 20 ilden, 108 firmaya ev sahipliği yapıyor. Tarımsal mekanizasyon satışlarına büyük katkı sağlayan, oluşturulan iş hacmi ile ülke ve bölge ekonomisine güç katan fuar üreticilerin yüzünü güldürdü. Tarım ve hayvancılık sektöründe giderek artan ve çeşitlenen teknolojik gelişmeleri bölge çiftçilerinin ayağına getiren fuarın 29 Nisan Pazar günü sona ereceği belirtildi.