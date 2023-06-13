Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmaları başlattığı tarihi Fiskaya Değirmeni DİSKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları ile tamamlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), tarihi ve kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’nun talimatları üzerine tarihi değirmenin onarımları yapılarak eski canlılığına kavuşturulacak. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan bodrum, zemin, bir kattan oluşan dikdörtgen ve avlulu yapıya sahip değirmende çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Restorasyonun ardından Karacadağ’dan gelip Hazreti Süleyman Camisinden Hevsel Bahçelerine doğru yönlendirilen su ile çalıştırılacak tarihi değirmen, geçmişte olduğu gibi buğdayı geleneksel yöntemlerle işleyerek un elde edecek.

Öğütülen un, proje çerçevesinde değirmen bahçesinde yapılacak tandırlarda pişirilerek ekmeğe dönüştürülecek. Değirmen, restorasyon sonrası proje çerçevesinde yapılacak büfe ve sosyal tesis alanları ile vatandaşlara hizmet verecek.