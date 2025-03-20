Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi mekanların çevresinde sayıları her geçen gün aratan başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Merkeze bağlı Sur ilçesinde son zamanlarda başıboş köpek sayısının artması vatandaş ve esnafın tepkisine neden oldu. Özellikle tarihi mekanların etrafında toplanan onlarca sokak köpeği çevreyi ve turistleri tedirgin ediyor. İlçede esnaflık yapan Mustafa Yıldırım, geç saatlerde özellikle ailece gezmenin tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Burada başıboş gezen hayvanlar insanları rahatsız ediyorlar. Kötü sonuçlar olmaması için gerekli yerlere, ilgili yerlere bunu buradan duyuralım. Biz de esnaf olarak zaman zaman burada mağdur oluyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini, gerekenin yapılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Askeri Kırtay ise kendilerinin ve komşu esnafın bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, "Sahip çıksınlar bu köpeklere, ya koruma altına alsınlar ya da barakalara alsınlar. Biz hayvansever insanlarız ama hayvanların da yeri ayrıdır yani ayrı bir yeri olması lazımdır. Barınaklarda kontrol altına alınmaları lazım. Yetkililerden ricada bulunuyoruz" dedi.