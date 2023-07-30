Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, turizm sezonuyla hareketlenen Diyarbakır uçuşlarında SunExpress çilesi yaşandığını ileri sürdü.

Baturay, Diyarbakır Havalimanı’nda SunExpress satış ve irtibat ofisinin uzun bir süreden beri kapalı olduğunu ve bilet alan vatandaşların hizmet almadığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Bölgede bulunan seyahat acentelerinin yapmış olduğu işlemlerde sıkıntı yaşadıklarını savunan Baturay, "Tatil sezonu içerisinde bulunmamızdan dolayı özellikle Diyarbakır ilimizden Antalya ve İzmir illerine tatile giden vatandaşlarımız için SunExpress çilesi her geçen gün daha da artmaktadır. Vatandaşlarımız havalimanında muhatap bulamıyor. Saatlerce telefonda call center işkencesine maruz kalıyor ve sorununu bir çözüme de kavuşturamıyor" dedi.