Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kulp ilçesinde yaşanan bir kazada sulama göletine düşen aracı 2 saatlik çalışmanın sonunda çıkartarak sahibine teslim etti.

Kulp ilçesine bağlı Özbek Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak sulama göletine düştü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araç tamamen suya gömüldü. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri ile Kulp Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri koordineli olarak yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından araç, göletin derinliklerinden çıkarılarak sahibine teslim edildi.