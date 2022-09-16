Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcut yönetiminin 2 Ekim’de seçim kararı almasına kentte faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları, süreci keyfi uygulama ve kaybetme telaşıyla alınan baskın seçim kararı olarak değerlendirip, bu duruma tepki gösterdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcut yönetiminin 2 Ekim’de seçim kararı almasına kentte faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları, süreci keyfi uygulama ve kaybetme telaşıyla alınan baskın seçim kararı olarak değerlendirip, bu duruma tepki gösterdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcut yönetimi, 2 Ekim’de seçim yapılması kararı aldı. kentte faaliyet yürüten Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Diyarbakır İş Kadınları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği, Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Güneydoğu Ortak Akıl Federasyonu, Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği süreci keyfi uygulama ve kaybetme telaşıyla alınan baskın seçim kararı olarak bulduklarını açıklayarak tepki gösterdi.

Seçim kararını ve tarihini kısa bir zamana sığdırarak, seçime girmek isteyenlerin demokratik tercihlerini ve demokratik haklarının önünü kapatarak, DTSO seçimini tartışmalı hale getirildiği, şaibeli bir seçime dönüştürüldüğünün belirtildiği açıklamada, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odası seçimlerinde, meslek gruplarına göre seçme ve seçilme hakkına haiz üyeleri gösteren güncel üye listelerinin 13 Eylül’de oda binası girişinde askıya çıkarıldığı, ancak seçime katılacak üyelerin listelerin de, şirketlerin iletişim ve adres bilgilerinin tek taraflı gerekçeler ile paylaşılmadığı ileri sürüldü.

STK’lar tarafından yapılan ortak açıklamada, “Seçime girmek isteyen meslek gruplarıyla paylaşılmayan bu bilgiler keyfiyete göre ve mevcut yönetimde adil olmayan şekilde kullanılmaktadır. Bu durum seçme ve seçilme hakkı olan üyelerin seçim çalışmalarını engellemektedir. Bu da yetmezmiş gibi yine geçmiş yıllardan farklı olarak, 13 Eylül listelerin asıldığı tarih ile arada 2 günlük fark olan 15 Eylül tarihine kadar borcunu yatırmayan firmaların oy kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu kısa süre, bazı firmaları zor durumda bıraktığı gibi bu firmaların mağduriyetine de sebep olacaktır. Anti demokratik uygulamayla eşit şartlarda yarışmaktan kaçanlar, masada kazanabilirler. Ama kamuoyunun vicdanında kaybetmiş makamların temsilcisi olacaklardır. Kişilerin ve grupların kişisel menfaati için Diyarbakır’ın ekonomisinde, istihdamında önemli rolü olan ticaret ve sanayi odası heba edilmemelidir” denildi.

STK’ların ortak açıklamasının devamında, “STK’ların en büyük görevi üyelerine ve kamuoyuna karşı açık, şeffaf, bağımsız, hesap verebilir olmaktır. DTSO gibi yarı kamu niteliğindeki çatı örgütlerin bu konuda daha hassas olması gerekirken, şehri ayrıştıran, şehrin demokratik teamüllerine uymayan tavrı ve tutumu kaygı verici noktaya gelmiştir. Şehrin birlikteliğini ve bütünlüğünü dayatmacı ve çaresiz bırakılmış iş insanları fotoğraf karesi ile ifade etmek, kamuoyunu yanıltmaktan ibaret olmakla beraber, kentimizin iş insanlarını aciz göstermektedir. Adil, şeffaf, hesap verebilir, demokratik bir seçimden yana irade koyan tüm kesimlere çağrımız buna sessiz kalınmamasıdır. Metinde imzaları bulunan kuruluşlar olarak; seçimin en erken Kasım ayı sonlarına doğru yapılmasını, adil ve şeffaf bir seçim için geçmiş yıllarda olduğu gibi demokratik teamüllere tam ve eksiksiz uyulmasını, yıllık aidat borcu olan üyelere yine bugüne kadar olduğu gibi seçim gününe kadar süre verilmesini, haksız rekabetin önüne geçmek için, geçmiş seçimlerde ve diğer birçok ilde yapıldığı gibi seçime girecek üyelerin seçmeni olacak üyelere erişiminin mümkün hale getirilmesini, elzem görüyoruz. Bunların yapılmaması halinde bu seçimin ve seçilecek yönetimin meşruiyeti her zaman tartışılır olacaktır. Bilinmelidir ki burada ortaya konulan tavır, iş insanı olma ferasetinden, demokrasiye ve etik ilkelere olan bağlılığımızdan gelmektedir” ifadelerine yer verildi,