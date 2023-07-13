Diyarbakır Emniyeti tarafından son 3 günde yapılan operasyonlarda 179 kilo 81 gram uyuşturucu maddesi ve türevleri ele geçirilirken, gözaltına alınan 16 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

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Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 günde durdurulan araçlarda ve şüphelilerin ikametlerine yaptığı 9 operasyonda; 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 adet sentetik ecza ve 5 adet captagon ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13’ü emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Söz konusu operasyonlarda 19 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.