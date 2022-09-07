Paylaşımda, “Operasyonlarda, 667 kilo 896,60 gram esrar ve türevleri, 5,72 gram eroin, 3 adet tabanca, 323 adet fişek, 15 adet cep telefonu, 4 adet payp düzenek, 2 adet terazi tohumu, 1 adet av tüfeği, 9 adet av fişeği, 1 adet AK-47 tüfek, 7 adet fişek, 17 kök kenevir, 105,83 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 35 bin 625 Türk Lirası para, ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüz tarafından 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde kent genelinde 131 operasyon düzenlendi, 169 şüpheliye işlem yapılmış, 21 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından kentte son 10 günde gerçekleştirdikleri operasyonların bilançolarını açıkladı. Operasyonda 667 kilo 896,60 gram esrar ve türevleri ele geçirilirken, 21 kişi de tutuklandı.

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