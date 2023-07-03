Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde yer alan Aşefçiler Sokağında yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kentin tarihi alışveriş noktalarından biri olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Aşefçiler Sokağını yenilemek için proje hazırladı.

Sokakta bulunan eski asfalt ve kaldırım taşlarını kaldırarak zemini düzelten ekipler, 2 bin metre bazalt kaplama ile sokağın zeminini düzenleyecek.

Esnafın dükkanları önünde bulunan basamakları da söken ekipler, bazalt taşlarla basamakları sokak zeminine uygun olarak yenileyecek.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, çalışmayı 20 gün içinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.