Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başıboş sokak köpeğinin saldırdığı 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Askeri Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde dün akşam bir sitenin içerisine giren başıboş sokak köpeği bir çocuğa saldırdı. Çocuğunu korumaya çalışan anne, olaya müdahale eden site sakini ve site görevlisi, köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Yaralılardan site sakini Askeri Araz (48), İHA muhabirine dün akşam 22.30 sıralarında evde otururken bir kadının bağırdığını duyduğunu söyledi. Balkona çıktığında bir kadının köpekle boğuştuğunu gördüğünü belirten Araz, "Vakit kaybetmeden aşağı indim. Aşağı indiğim gibi köpek ile sitenin otoparkında karşılaştık. Köpek bana saldırdı, elimi ısırdı. Köpeği kadından uzaklaştırdık. Daha sonra 112’yi aradık. Bu çevre her taraf köpek dolu. Belediye üstüne düşeni yapmıyor. Yetkililer, üstüne düşeni yapmıyor. Işıklandırma yok, her tarafımız karanlık" dedi.

Mağdur olduklarını dile getiren Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz. Başıboş gezen köpeklerin biran önce toplatılıp, ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz. Komşum feci bir şekilde köpek tarafından ısırıldı. Köpek kuduz mudur değil midir bilmiyoruz. Aşı olduk. 3 kişi yaralandık. Bina görevlisi, kadın ve ben. Çocuğu annesi kurtardı" ifadelerini kullandı.