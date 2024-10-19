Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, sokak hayvanlarının karşılaştığı zorlukları gündeme getirerek önemli bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce sokak hayvanları için barınak kurulması talimatı vermesine rağmen, birçok belediyenin bu talimata kayıtsız kaldığını belirten Acu, ‘Sokak hayvanlarına çözüm yoktur’ anlayışının yanlış olduğunu vurguladı.

Acu, 23 yıldır diyabet hastası olduğunu KOAH ve tansiyon rahatsızlıklarına rağmen Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel’in kendisine tahsis ettiği araçla sabah erken saatlerde kelle paça atıklarını alıp sokak hayvanlarına dağıttığını söyledi. Diyarbakır’daki 17 ilçe belediyesinin sokak hayvanları için barınak açması gerektiğini ifade eden Acu, “Barınak olmazsa olmazdır. Sokak hayvanları aç kalınca saldırganlaşıyor, bu durum özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde korku oluşturuyor. Köpekler, sabah işe giderken ya da okula giden çocukların önüne çıkıyor ve saldırıyor. Bu duruma çözüm olarak barınakların açılması şart" dedi.

Çocukların hayvanlara karşı olumsuz davranışlarının da bir sorun olduğunu belirten Acu, hayvan sevgisinin aşılanması için eğitim gerektiğini söyledi. Diyarbakır’daki hastanelerde tonlarca atık yemek bulunduğunu hatırlatan Acu, bu yemeklerin sokak hayvanlarına dağıtılabileceğini önerdi. Acu, “Diyarbakır’da bir mama fabrikası kurulması şart, çünkü hayvan mamalarının fiyatları oldukça yüksek ve birçok hayvansever bu durumdan şikayetçi" diye konuştu.