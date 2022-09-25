Diyarbakırlı iş adamı Hamdullah Güleken’in kızı Ezgi Güleken’in, Şeyhmus Yalın ile hayatını birleştirdiği düğün siyaset, bürokrat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Diyarbakırlı iş adamı Hamdullah Güleken’in kızı Ezgi Güleken’in, Şeyhmus Yalın ile hayatını birleştirdiği düğün siyaset, bürokrat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Diyarbakırlı iş adamı ve Güleken ailesinin ileri gelenlerinden Hamdullah Güleken’in kızı Ezgi Güleken, Vehbi Yalın’ın oğlu Şeyhmus Yalın ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi.Yenişehir ilçesinde yapılan kır düğününe Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Van Valisi Ozan Balcı, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Mehdi Ekêr, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Mehmet Soylu, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretêri Abdullah Çiftçi, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Suna Kepoğlu Ataman, Diyarbakır Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iş adamı İlyas İleri, İçişleri Bakan danışmanları Barış Tarhan, Fevzi Sevgili, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, ilçe kaymakamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde çiftlerin nikah şahidi olan Vali Ali İhsan Su, Mehmet Mehdi Ekêr, Ozan Balcı, Mehmet Soylu ve Oya Eronat, genç çifte mutluluklar diledi.