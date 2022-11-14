Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Şirin Demir ve beraberinde bir grup çiftçiyle birlikte Dicle Elektrik’ten bilgi ve form aldıktan sonra Ziraat Bankası’na giderek sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine başvuru yaptı.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Şirin Demir ve beraberinde bir grup çiftçiyle birlikte Dicle Elektrik’ten bilgi ve form aldıktan sonra Ziraat Bankası’na giderek sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine başvuru yaptı.

Dicle Elektrik sıfır faizli 5 yıl vadeli tarımsal elektrik kredisiyle ilgili hizmet bölgesinde tarım kesimine yönelik bilgilendirme kampanyasını sürdürüyor. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ile Depsaş Enerji İl Müdürü Ali Gevancı, 16 bin üyesi bulunan Sur Ziraat Odası’na giderek burada toplanan çiftçilere tarımsal sulama elektrik desteğiyle ilgili yürütülen kampanya hakkında bilgi verdi.

Dicle Elektrik yetkilileri, çiftçilere hem önceki dönemlere ait borçlar hem cari elektrik faturalarıyla ilgili sıfır faizli kredi imkanından nasıl yararlanabileceklerini anlatarak, şirket olarak borcun anaparasında yüzde 25 indirim imkanı sunduklarını vurguladı. Toplantıda çiftçilere konuşan Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka, sorumluluk bölgelerindeki çiftçilere daha avantajlı imkanlar sunduklarına dikkat çekerek, “Dicle Elektrik olarak borcu bulunan çiftçilerimizden gecikme farkını hiç almıyoruz. Ana para üzerinden de yüzde 25’e varan oranda indirim yaparak alacağımızdan vazgeçiyoruz. Bu bölge çiftçisi için bulunmaz bir imkan. Uygulama yıl sonuna kadar sürecek. Borcu olan tarımsal sulama abonesi ve ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler, zaman kaybetmeden bu imkandan yararlanmak için bize başvurup Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formlarını alıp kredi için Ziraat Bankası’na gitsinler. Yılbaşından sonra bu imkanlar kalkar ve çiftçilerimiz borçlarının tamamını ödemek zorunda kalabilirler’’ dedi.

“Böyle bir fırsat ele geçmez”

Yapılan bilgilendirmenin ardından Sur İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şirin Demir, beraberinde tarımsal sulamaya ait gecikmiş ve cari borcu bulunan bir grup çiftçi ile birlikte önce Dicle Elektrik’ten Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formlarını aldı. Ardından da Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi’ne giderek kredi başvurusunda bulundu. Sur Ziraat Odası Başkanı Şirin Demir, odaya kayıtlı 16 bin üyeleri bulunduğunu belirterek “Bölge çiftçisi olarak biz zaten tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borcumuzun yüzde 65’ini ödüyorduk. Buna rağmen elektrik borcunu ödeyemeyen ve borcu biriken çiftçiler için sıfır faizli 5 yıl vadeli ve hasat döneminde ödenebilen kredi imkanı sağlandı.

Üstelik Dicle Elektrik gecikme zammı yansıtmadığı gibi ana parada indirim yapıyor. Böyle bir fırsat ele geçmez. Odamıza kayıtlı olan ve borcu bulunan 500’ün üzerinde çiftçi var. Bunların çoğu önce Dicle Elektrik’e gidip borç kapatma formu aldı, ardından da kredi için Ziraat Bankası’na başvurdu. Kredisi çıkanlar borçtan kurtuldular. Kalanlar da süre dolmadan başvuracaklar” diye konuştu.

Oda Başkanı Demir, bölgedeki tüm borçlu tarımsal sulama abonelerine seslenerek, “Herkes gelsin günü dolmadan, fırsat kaçmadan Ziraat Bankası’nın sıfır faizli 5 yıl vadeli kredisine müracaat etsin” dedi.