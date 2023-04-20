Diyarbakır’da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yollar da su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Diyarbakır merkez ve kuzey ilçeleri için gök gürültülü yağış uyarısının ardından sağanak yağış etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar meteorolojinin uyarısına dikkat edip yanlarına aldıkları şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise saçak altına girerek yağmurdan korundu. Trafikte ise sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.