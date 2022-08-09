Diyarbakır’da sıcak hava mevsim normallerinin üstünde seyrederken vatandaşlar serinletici içecek meyan şerbetine yöneldi.

Diyarbakır’da sıcak hava mevsim normallerinin üstünde seyrederken vatandaşlar serinletici içecek meyan şerbetine yöneldi.

Diyarbakır’da sıcak hava 40 derecenin üstünde seyrederken vatandaşlar, serinletici içecek meyan şerbetine yöneldi. Tarihi Sur ilçesinde 35 yıldır şerbetçilik yapan Adem Bozdaş, sıcak havalarda şerbete yoğun talep olduğunu söyledi. Bozdaş, “Kent, yazın çok sıcak olur ve bizde serinletici içecekler yapıp satarız. Bunlardan biri de meyan şerbetidir. Ailem evde hazırlar ve sabahları buraya getirip satarım. Hem serinletiyor hem de vücut direncini artırıyor. Vatandaşlar, yoğun bir şekilde tüketiyor. Bizde yaklaşık 5 ay bu içeceği yapıp satarız” dedi.