Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Barış Bulvarında seyir halindeki İrfan Ç. yönetimindeki 21 GK 529 plakalı otomobilde yangın çıktı. Sürücü, yara almadan araçtan inerek durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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