Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Olay, Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün saat 19.30 sıralarında seyir halinde olan 21 ABB 107 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi.

Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sardı. Çevredeki vatandaşlar yangını tüple söndürürken, araç sürücüsü yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.