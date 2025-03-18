Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek iftar yaptı. Burada konuşan Vali Zorluoğlu, vatan, bayrak, din ve kutsal değerlerin muhafazası için canını feda eden şehitlerin aileleri ve gazilerin en kıymetlileri olduğunu söyledi. Devletin tüm imkanlarıyla değerli şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu ve olmaya da devam ettiğini belirten Vali Zorloğlu, "Diyarbakır Valiliği olarak tüm kurumlarımızla birlikte her fırsatta şehit annelerimizle, babalarımızla, şehit eşleriyle, çocuklarıyla ve gazilerimizle bir araya gelmeye ve sizlerle daha yakından hasbihal etmeye, sıkıntılarınızı paylaşmaya çaba gösteriyoruz" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla iftar sofrasında bir araya geldiklerini, sarıldıklarını, kenetlendiklerini, duygulandıklarını ve kahramanlarla bir kere daha gurur duyduklarını dile getiren Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar vatanımızın bekası, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğimizin muhafazası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Bu duygularla yaklaşan Ramazan Bayramı’nızı şimdiden tebrik ediyorum."

Program, okunan duayla sona erdi. Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kaymakamlar, şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı.