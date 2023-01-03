Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere 11 yeni otobüsü düzenlenen törenle filosuna ekledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere 11 yeni otobüsü düzenlenen törenle filosuna ekledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kullandığı araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede kentteki toplu ulaşım kalitesini yükseltmek ve yükü hafifletmek amacıyla 11 adet körüklü otobüsü hizmete aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğalgaz Dolum İstasyonunda yapılan programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, güzel bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Filoya eklenen otobüslerin son derece konforlu olduğunu belirten Su, ulaşım sektöründe Diyarbakır’da önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi.

11 yeni otobüsün filoya eklenmesiyle kentte tek seferde taşınabilecek kapasitenin arttırıldığını belirten Su, “Bu meyanda bugün 11 yeni otobüsümüzü hizmete alıyoruz. Bu otobüslerimiz bir otobüsümüzle 117 ayakta, 36 oturan olmak üzere 153 yolcuyu taşıyor. Bir seferde bu otobüslerimizde bin 683 vatandaşımızı taşımış olacağız. Sadece otobüslerimizle kalmıyoruz bu işte. Şehir içinde çalışan 300 adet yolcu minibüsüne 5 bin 100 koltuk kapasiteli 100 adet daha ilave yaparak alternatif toplu taşıma hizmetini de gerçekleştirdik. Böylece ilimizde tek seferde 3 bin 383 kişi taşınabilecek şekilde kapasiteyi artırmış olduk” dedi.

“2 bin 223 toplu taşıma aracımız da yeni sisteme kavuşacak”

Yeni otobüslerde kredi kartı veya abonman kart ile binişin sağlanabileceğini söyleyen Su, şöyle konuştu:

“Yeni otobüslerimiz son derece konforlu her bir otobüsümüz yolcunun resmini gösterme sesli anons yolcu bilgilendirme ekran desteği, QR kod okuma temassız biniş ve kredi kartı veya abonman kartı ile biniş gibi kolaylıklar da sağlayacak. Ayrıca bu yıl dünden itibaren abonman kart sistemine de başladık. Abonman kart sistemiyle de vatandaşlarımız, otobüslerimizden istifade edebilecek. 120 biniş 120 lira yani. Halihazırda 34 aracımız yeni nesil sisteme kavuşturulmuş durumda. 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2 bin 223 toplu taşıma aracımız yeni sisteme kavuşmuş olacak.”

Son olarak belediye ve özel halk otobüslerinin taşıma kapasitesinin ortalama 163 binden 164 bin 683’e yükseldiğini aktaran Su, “Filomuza katılan yeni araçlarımızla birlikte bugün ilk etapta merkez Kayapınar ilçemizde 2 hat, Sur ilçemizde bir hat, Bismil ilçemizde 2 hat, Dicle ilçemizde bir hat olmak üzere grup yolu üzerinde bulunan 45 kırsal mahallemizin taşınacağı 6 yeni güzergah açmayı planlıyoruz. Bu amaçla bugün bu otobüslerimiz geldi ama yeni 10 otobüsümüz daha parasını verdik, inşallah onlar da gelecek. Onlara da bu ulaşım filomuzun içine katacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler otobüsleri inceledi, teknik personelden bilgi aldı.