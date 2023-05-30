Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde bir araya gelen sağlık turizmin paydaşları Diyarbakır’da sağlık turizminin yeniden canlandırılması için start verdi.

DTSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, DTSO Fuar Komisyonu, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Akdağ, Uluslararası GAP Sağlık Turizmi Derneği (GAPSAĞTUR-DER) Başkanı Dr. İsmail Yıldız, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşları ile Sağlık Turizmi Acentaları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, “Oda olarak sağlık turizmine önem veriyoruz. Diyarbakır sağlık turizmi açısından önemli bir merkezdir. Diyarbakır’da ticaretin geliştirilmesi için önemli hedeflerimizden biri sağlık turizmidir. 5 Temmuz 2021 tarihinde DTSO olarak Mezopotamya 1. Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı’nı gerçekleştirdik. Mezopotamya 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Çalıştayı’nı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin Erbil, Duhok, Süleymaniye, Zaho illerinden birinde yapılması için çalışma yaptık, ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu çalıştay gecikti. Diyarbakır’a sağlık turistinin nasıl getirilmesi gerektiği konusunda oda olarak her türlü desteği vereceğiz, hastanelerimizin bu konuda bizleri doğru bir şekilde yönlendirmesini bekliyoruz” dedi.

GAPSAĞTUR-DER Başkanı Dr. İsmail Yıldız ise derneklerinin sağlık turizmi ve alternatif sağlık turizmi potansiyellerinin araştırılması, geliştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımının yapılması ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vererek, sağlık turizmi dünyasına kazandırmak, sağlık turizmi şartlarını geliştirmek, motivasyonlarını sağlamak ve dayanışma içerisinde sağlık turizmi rehberliği yapmak amacıyla 2018 yılında DTSO’nun da desteği ile kurulduğunu söyledi. Yıldız, hedeflerinin Türkiye’deki üniversite, kamu ve özel hastanelerine yurt içinde ve yurt dışında; sağlık turizmi ve kaplıca turizmine yönelik rehberlik ve dayanışma hizmeti vererek, bu alanda hizmet vermelerine katkı sağlamak olduğunu, sağlık turizmi çerçevesinde Türkiye’nin özellikle medikal turizmin bazı alanlarında ciddi üstünlüklere sahip olduğunu, Türkiye özelinde Diyarbakır’ın dünyadaki sağlık turizmi pazarından hak ettiği payı alması gerektiğini ifade etti. Yıldız, hedef pazardan istenen payın alınabilmesi için güçlü bir sağlık turizmi portalı, reklam, fuarlara katılım, kongre, ticaret ve alım heyetleri, B2B görüşmeler, dijital pazarlama ve sağlık turizmi bilgi stantlarının en etkin şekilde kullanılması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise üniversite hastaneleri olarak 2023 yılının ikinci çeyreğinde sağlık turizmi hizmetlerini daha profesyonel yürütmek için yönetmelik hazırladıklarını belirterek, sağlık kuruluşları arasında sinerji oluşturulması gerektiğini söyledi.

Toplantıda, Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Memorial, Bağlar, Batı, Genesis ve Diyarlife hastaneleri temsilcileri birer konuşma yaptı.