Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Aküzüm, kentteki hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyip, istişarelerde bulundu.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden başlayarak bütün sağlık işçilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Her daim sağlık çalışanlarının yanında olup dertleriyle dertleneceğini vurgulayan Aküzüm, yaptıkları çalışmalarla her zaman işçi arkadaşlarının sesi olacağını ve onlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.