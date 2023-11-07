Diyarbakır’da Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde hastane çalışanları, tedavi gören çocuklara sürpriz parti düzenledi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisinde sağlık çalışanları çocuklara sürpriz parti düzenlendi.

Servisi balonlarla süsleyen sağlık çalışanları, tedaviye gelen hastalar için ayrıca palyaço ve mickey mouse kostümlerini giyerek çocuklarla dans etti. Mum üfleyip pasta kesen çocuklar, etkinliğin sonunda tedavilerine devam etti.