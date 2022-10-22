Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da etkili olana sağanak, öğlen saatlerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlar binaların saçakları altına sığındı. Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

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