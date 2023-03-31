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Anıt Park, Park 75, Tema Park, Koşuyolu, Kardeşlik, Kent Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, ve Seyrantepe TOKİ parklarında vatandaşlar, kadın ve erkek spor antrenörleri eşliğinde fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, sağlıklı beslenme konularında hizmet alabilecek.

Haftanın 6 günü eğitmenler eşliğinde 20.00 ile 22.30 saatleri arasında kentteki parklarda spor eğitimleri verilecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayıyla birlikte ara verdiği sabah sporlarının yerine iftar sonrası akşam sporlarını başlattı.

Diyarbakır’da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

Diyarbakır’da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

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