Diyarbakır’ın güçlü eğitim kurumlarından Radikal Eğitim Kurumları’nda lise öğrencileri, zorlu geçen bir eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını aldı.

Diyarbakır’da güçlü ve başarılı eğitim kurumlarından olan Radikal Eğitim Kurumları, 64 lise öğrencisini zorlu geçen bir eğitim -öğretim dönemi sonunda mezun etti. Diplomalarını alan öğrenciler, 2022-2023 mezuniyet töreninde heyecanla keplerini havaya fırlattı.

Özel Diyarbakır Radikal Lisesi öğrencilerinin mezuniyet töreni kentteki özel bir otelde gerçekleşti. Mezuniyet törenine öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Müzik, sahne performansları, slaytlar ve ışık gösterileriyle öğrenciler büyük bir coşku yaşadı. Kep atma töreni adeta görsel bir şölene dönüşürken dereceye giren öğrenciler sırayla sahneye çıkarılarak tebrik edildi.

2022-2023 eğitim öğretim sezonunda 4 yıllık öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten lise koordinatörü Fırat Kaymak, birçok öğrenciyi daha mezun etmek istediklerini söyledi.

Kaymak, “Diyarbakır’da akademik eğitime önem veren öğrencinin başka hiçbir yerde ders ihtiyacını bırakmamak üzere çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayatta ve akademik anlamda gelişmeleri için çok tecrübeli bir kadroyla çalışmalarımız devam ediyor. Bize bu imkanları sağlayan fahri başkanımız Lokman Yetiz’e ve kurucumuz Faruk Sedef’e çok teşekkür ederiz” dedi.