Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu ve Elazığ Bulvarı’nı birbirine bağlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda stadyum ve Çöl Gözeli TOKİ arasında kalan kısımda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik yoğunluğunu azaltmak ve akışın daha sağlıklı olması için Kayapınar ve Yenişehir ilçelerini birbirine bağlayan 9,2 kilometrelik Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda kalan 1700 metrelik kısmını asfaltlıyor.

Çalışma kapsamında 50 metre genişliğindeki bulvarın 1700 metrelik kısmında 50 bin ton pmat-pmt, 15 bin ton bitümlü temel, 12 bin ton binder, 20 bin metrekare kaldırım yapılacak, 120 aydınlatma direği yerleştirilecek.

İki hafta içinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayıp yolu trafiğe açmayı hedefleyen Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını ise 3 ay içinde tamamlamayı planlıyor.

Vali Ali İhsan Su incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, bulvarda yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi, birim amirlerinden bilgi aldı.

Vali Su, yaptığı açıklamada il genelinde sıcak asfalt, sathi kaplama ve stabilize çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vali Su, şöyle konuştu:

“Şu an üzerinde bulunduğumuz Necmettin Erbakan Bulvarımız yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda bir yolumuz. Daha önce 1700 metre hariç diğerini bitirmiştik. Bugün de kalan 1700 metrenin asfaltına başladık. Altyapı ve temel işlerinin tamamını bitirdik. Şu anda asfalt dökümüne başladık. Tabi sadece asfalt dökmeyeceğiz, refüj, kaldırım ve aydınlatma dahil bu bölgenin tamamını yapıp bitirmiş olacağız.”

Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu eşlik etti.