Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, özel gereksinimli bireylerle Engelsiz Yaşam Merkezinde bir araya gelerek iftar programında buluştu.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylere yönelik olarak iftar programı düzenledi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan iftar programında konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, özel gereksinimli bireylerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Beşikçi, “Engelsiz yaşam merkezlerimizde engelli bireylerimize yönelik verdiğimiz eğitimlerimiz ile bireylerimizin kültürel ve mesleki çerçevede gelişimlerine katkı sunmaya, düzenlediğimiz etkinlikler ve kültürel gezilerle de hayata katılmalarına vesile olmaya çalışıyoruz. Sizlere çalışmalarımızla psiko-sosyal, mesleki ve kültürel konularda destek olmaya devam edeceğiz. Bunlarla beraber her konuda sizlere kapımız sonuna kadar açık” dedi.