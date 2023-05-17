Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Engelliler Haftası” çerçevesinde ihtiyaçları belirlenen özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hasta yatağı desteği sağlandı.

Yenişehir Belediyesi ‘Yanıbaşındayız’ projesi ve Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi çerçevesinde ilçede özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Engelliler Haftası çerçevesinde Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde Özel Gereksinimli Bireylere Destek programı düzenlendi. Düzenlenen programa Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Ensari, Kültür ve Sosyal işler Müdürü Remzi Tekin, Diyarbakır zihinsel engelliler Derneği Başkanı Güler İnal, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Levent Baykara, Altı Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş ve özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı.

Destek programında konuşan Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Engelsiz Yaşam Merkezini sürekli kullanan vatandaşlar ile sık sık bir araya geldiklerini belirterek “Ramazan ayında bir araya geldiğimiz kardeşlerimiz bizlere taleplerini iletmişlerdi, onların istekleri bizim için çok önemli. Bu tür desteklerimizi taleplere göre ortaya koyup bu programın devamını sağlayacağız. Sizlerin bize iletmiş olduğunuz istek beklenti ve şikayetlerinizi çözüme ulaştırana kadar elimizden gelenin fazlasını yapma gayretinde olduk” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yenişehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere akülü araba, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hasta yatağı dağıtımı gerçekleştirildi.