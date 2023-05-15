Diyarbakır’da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri birleştirme tutanağına göre Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3 ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün kent genelinde 3 bin 685 sandık kurulurken, 937 bin 336 seçmen sandık başına gitti. Milletvekili seçiminde il seçim kurulunca düzenlenecek olan tutanak özeti şöyle:

Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı 1 milyon 147 bin 14, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı 937 bin 336, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı 895 bin 474, itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı bin 112, geçerli oy pusulalarının toplam sayısı 896 bin 586, geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısının 40 bin 750 olduğu öğrenildi.

Edinilen verilere göre, kentte Millet Partisi 503, Hak ve Özgürlükler Partisi bin 792, Türkiye Komünist Partisi bin 15, Türkiye Komünist Hareketi 350, Sol Parti 5 bin 236, Genç Parti 875, Memleket Partisi 3 bin 836, Büyük Birlik Partisi 2 bin 326, Adalet ve Kalkınma Partisi 201 bin 38, Yeniden Refah Partisi 14 bin 97, Milliyetçi Hareket Partisi 11 bin 925, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 559 bin 362, Yenilik Partisi bin 549, Halkın Kurtuluş Partisi 618, Milli Yol Partisi 362, Vatan Partisi 631, Güç Birliği Partisi 747, Cumhuriyet Halk Partisi 68 bin 783, İYİ Parti 19 bin 938, bağımsız aday bin 603 oy çıkardı.

Yeşil Sol Parti böylelikle Diyarbakır’da Berdan Öztürk, Halide Türkoğlu, Cengiz Çandar, Adalet Kaya, Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen, Mehmet Kamaç ve Ceylan Akça ile 8, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepoğlu Ataman ile 3, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise Sezgin Tanrıkulu ile 1 vekil çıkardı.

Öte yandan, YSK kararına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs Pazar gününe ertelenmesiyle seçim 2. tura kaldı. Halkın hür iradesiyle dün sandık başına gidilen kentte Recep Tayyip Erdoğan’ın 239 bin 827, Muharrem İnce’nin 2 bin 815, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 651 bin 793, Sinan Oğan’ın ise 11 bin 387 oy aldığı öğrenildi.