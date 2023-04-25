Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Adliye Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir’in Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 34 DUB 504 plakalı otomobil ile M.Ş.O.’nun idaresindeki 34 FY 3780 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 FY 3780 plakalı araçta bulunan sürücü M.Ş.O. ve yanındaki E.İ. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.