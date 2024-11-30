Diyarbakır’da, 27-29 Kasım tarihlerinde Vali Aydın Arslan Fen Lisesinde, ‘Okul Kültürü ve İyi Uygulama Örnekleri’ konulu yönetici hareketlilik çalıştayı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan yöneticilere yönelik düzenlenen etkinlik, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ‘Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı’ kapsamında yapıldı. Etkinlik hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Salih Çaçan, "Bu programa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Okulumuzu ve şehrimizi tanıtma fırsatı sundukları için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Bu programın amacı, eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimsemek ve okullarda olumlu bir kültür inşa etmekti. Bugün, bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım attık” dedi.

Çalıştaya, ülkenin farklı illerinden okul idareciler katıldı.