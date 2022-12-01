Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören Bilgievi öğrencileri, tatlı imalat fabrikasını gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören Bilgievi öğrencileri, tatlı imalat fabrikasını gezdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri için Gez-Gör etkinlikleri çerçevesinde tatlı imalat fabrikasına gezi düzenledi. Hijyen kuralarına dikkat edilerek düzenlenen gezide öğrenciler, çeşitli baklava ve kadayıf tatlı ürünlerinin yapım aşamalarını yerinde gördü.

Öğrenciler, fabrika yetkililerinden tatlı üretim süreçlerine dair bilgi aldı, tatlı yapımıyla ilgili merak ettiklerini öğrenme imkanı buldu.

Gıda Mühendisi Evin Demir, yöresel lezzetleri öğrencilerin tanıması ve mesleki değerlerin öğrenilmesi açısından gezinin faydalı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ziyaretinden dolayı memnun olduklarını aktaran Demir, “Bilgievi’nden öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız, bize misafir oldular. Onlara kadayıf ve baklava üretim konusunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Öğrencilere üretimin, proses kültürünü, fabrikayı özellikle hijyeni öğretmeye çalıştık, onları ağırladığımız için çok mutluyuz” dedi.

Öğrencilerinden Deniz Aydemir, en beğendiği tatlıların yapım aşamasını gördüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, “Tatlı yapımının zor bir süreç olduğuna şahit olduğunu belirten Aydemir, “Kadayıfı ince ince yapıp fıstık döktüler. Sonra fırına atıp üzerine şiresini döktüler ve bize ikram ettiler, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrencilerinden Raverin Usalp ise tatlı yapım aşamasını hep merak ettiğini, gezi sayesinde imalatı görme fırsatını yakaladığını aktardı. Ustaların özverili bir şekilde çalıştığını kaydeden Usalp, şunları söyledi:

“Ustalar, tatlıların nasıl yapıldığını ve ne kadar malzeme konulduğunu anlatarak ayrıntılı bir şekilde bize öğretti.’’