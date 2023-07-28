Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve teknoloji merkezi olarak faaliyete açtığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi’nde “Gökyüzü Gözlem Etkinliği” düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır’a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bilgievinin terasına kurduğu teleskoplara öğrenciler ve velilerin yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte gökyüzünü izleyen öğrencilerden Hilal Eslem Orman, etkinliğin çok güzel olduğunu ve çok eğlendiğini söyledi.

Ay ve yıldızları izlediğini belirten Orman, “Çok güzel bir etkinlik, bu etkinliklerin devam etmesini istiyorum" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Mert İpek, ilk defa teleskoptan bir yere baktığını ifade ederek çok güzel olduğunu kaydetti.

Ebrar Özgezer ise teleskopla çok detaylı Ay’ı görüp, çok güzel olduğunu dile getirerek, “Ali Emiri Bilgievi’ne geldiğim için çok mutluyum. Gökyüzüne meraklıyımdır, benim için güzel bir fırsat oldu. Buranın eğitimi de zaten çok iyi, eğitmenler, kaynaklar, çok fazla imkan sağladılar. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.