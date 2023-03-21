Diyarbakır’da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri içinde vatandaşların üst araması yapılıp alana alınmasıyla başladı. Alanda bölücü terör örgütü paçavrası açıp Abdullah Öcal lehine sloganlar atıldı.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi. Polis ekipleri tarafından, alana gelen vatandaşların üstündeki örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.

Vatandaşlar, güvenlik önlemleri arasında alana alındı.

Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavraları açıp, terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.