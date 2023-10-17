Diyarbakır’da ilkokul öğrencilerine trafik konusundaki farkındalığın geliştirilmesi amacıyla uygulamalı trafik eğitim verildi.

Yenişehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

İlkokul öğrencilerinde trafik bilincinin oluşması amacıyla verilen eğitimlerin ilkinde, Çakmak ilköğretim okulu 2-3 ve 4’üncü sınıflarda okuyan 90 öğrenciye uzman eğitmenler tarafından yaya ve araç trafiğinde dikkat edilmesi gereken kurallar öğretildi.

Eğitimlerde çocukların trafikte davranışı, üst geçitlerin kullanımı, trafik levha ve ışıklarının işlevi, yaya, sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgiler verildi.

Sinevizyonda verilen teorik bilgilerin ardından parktaki parkurlarda çocuklara uygulamalı eğitimin yanı sıra parka yerleştirilen simülasyon araçla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci; yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, bina, okul, hastane gibi trafikte yer alan unsurların yer aldığı Trafik Eğitim Parkı’nda çocukların ileride ehliyet aldıklarında trafikte yaya ve canlılara karşı saygılı olmayı öğrenmeleri amacıyla yapılan eğitimlere devam edileceğini söyledi.

Eğitimin ardında Beşikci, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilere boyama kitabı, şapka ve pizza ikramında bulundu.