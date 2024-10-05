Diyarbakır’da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası alevlere teslim olan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan Bulvarı’nda kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu araçlar yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.