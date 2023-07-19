Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Diyarbakır’ın Lice ilçesinde milyonlarca kök kenevir, binlerce kök skunk bitkisi ve kilolarca kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “18 Temmuz tarihinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice’de gerçekleştirilen operasyonda; 2 milyon 990 bin 350 kök kenevir bitkisi, 180 bin 350 kök skunk bitkisi ve 150 kilo kubar esrar ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.